Riskirühm eakad: elu läheb edasi

Jõhvi eakate klubi Maikelluke-Landõš juht Ester Repson on aktiivse eluviisiga ja käib siiani ka tööl. Praegu on ta tööandja poolt "koju mõistetud". "Töötan statistikaametis ja me ei tohi enam inimeste juurde koju minna. Küsitleme nüüd telefoni teel."

Kõik on millegi ootel

Sotsiaaluuringut läbi viies suhtleb ta palju ka eakaaslastega. "Esimene vanainimene, kellele helistasin, kurtis, et on haige ja arsti juurde ei pääse, ega tahtnud mingitele küsimustele vastata. Reeglina inimesed lükkavad praegu vastamise kaugemasse tulevikku, ütlevad, et neil on praegu muud mured. Üldine seisund on selline, et kõik on nagu millegi ootel."

Tervise arengu instituudi nakkushaiguste epidemioloogia vanemteadur Kristi Rüütel: FOTO: Erakogu Koroonaviiruse nakkus võib kulgeda raskemalt vanematel, üle 60aastastel, või kroonilisi haigusi põdevatel inimestel. Nende organism võib immuunsüsteemi funktsiooni languse tõttu olla nõrgem ning nakatudes võib haigus kulgeda raskemini. Kroonilised haigused on näiteks diabeet, südamepuudulikkus, kõrge vererõhk, kasvajad, astma jm kroonilised kopsuhaigused, kroonilised neeru- ja maksahaigused, immuunpuudlikkus. Koroonaviirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil haige inimesega. Arvestades vanemaealiste ja krooniliste haigete nõrgemat immuunsust ning viiruse peamist levimise viisi, on väga vajalik vältida nendega kontakte nii palju kui võimalik. Vanavanemate juurde hoiule ei ole soovitav viia ka terveid lapsi, sest kui nad peaksid haigestuma, on vanavanemad suures riskis.

Repson tunnistas, et töö tegemiseks kulub kaugtööna vähem aega. "See, et nii palju on vaba aega, on muidugi harjumatu. Praegu ei toimu ju ka ühtegi üritust. Loen palju. Koristan kapisahtleid − teen selliseid asju, mida muidu ei viitsi," loetles ta eriolukorra-aegset meelelahutust.

"Kuna olen korteriühistu esimees, siis olen märganud, et kui muidu istusid memmed juba maja ees pingil, siis viimastel päevadel pole kedagi väljas näinud. Vähemalt meie rajoon Purul on küll vaiksemaks jäänud," lisas Repson.

Enda sõnul ta hirmu all ei ela ja poeskäike pole ära jätnud, ehkki kummikindad tõmbab oste tehes kätte. "Huvitav aeg on. Kuigi öeldakse, et liiga palju uudiseid ei ole mõtet vaadata, jälgin mina praegu korraga nii Eesti, Soome kui ka Venemaa uudiseid."

Südametunnistusele tuleb koputada

Kohtla-Järve penisonäride liidu esinaine Ülla Trofimova püüab samuti uudistega kursis olla ega lase end traumeerida sellest, et eakatest kogu aeg kui riskirühmast kõneldakse.

"Info, mis edastatakse, on tegelikult vajalik. Ei taha niimoodi olla, et mitte midagi ei tea. Kole ilm teeb rohkem tuska kui see, et koroonaviirusest nii palju räägitakse. Midagi pole teha: inimeste südametunnistusele tuleb korduvalt koputada, kuni nad hakkavad aru saama ja soovitusi järgima."

Trofimova kinnitas, et väldib ka ise rahvarohkeid kohti.