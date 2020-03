Koroonaviirus on plaanilise ravi Ida-Viru keskhaiglas osaliselt seisma pannud

Ütlesite, et osa arste on kodus nakkusohu tõttu. Kas see tähendab, et osal töötajatel on viiruskahtlus?

Tarmo Bakler: Mõned töötajad on reisinud näiteks riskipiirkondadesse ja on välisreisi järel kodus ooterežiimil.

Osa arste suhtleb kõigest hoolimata ka vahetult patsientidega. Kuidas suudate tagada nende ohutuse?

Toomas Kariis: Võtmeküsimus on teadlikkus. Inimesed peavad teadma, millega on selle viiruse puhul tegemist, mis oht neid ähvardab ja kuidas ennast selle eest kaitsta.

Me teame, mis haigusega on tegemist, et see levib peamiselt piisknakkuse teel, mis tähendab, et kui hoiame haigest inimesest 1-2 meetri kaugusele, siis haiguse edasikandumise tõenäosus on väike. Kui peame töötama haigega lähemas kontaktis, siis loomulikult kasutame kaitsevahendeid. On olemas kaitsevahendid, mida kasutab haige, et vältida levikut − näiteks mask. Teine grupp on need kaitsevahendid, mida kasutavad meedikud nakatumise vältimiseks. Selle kohta on meil haiglas olemas selged reeglid.

Oleme haigla jaotanud kolme riskitsooni sõltuvalt sellest, kui suur tõenäosus on neis tsoonides nakkust saada, ja vastavalt neile aladele on antud ka soovitused kaitsevahendite kasutamiseks.

Kaitsevahendite hulk pole lõputu. Neid saab küll poest, aga tehased peavad neid ka tootma ja peame arvestama sellega, et ressurss on piiratud, võivad tekkida tarneraskused ja me peame kasutama kaitsevahendeid ratsionaalselt.

Ida-Viru keskhaigla on piirkonnas ainus, kus tehakse koroonaviiruse teste. Kui palju teie haigla praegu neid teste päevas teeb?

Toomas Kariis: Terviseameti antud soovituse kohaselt teeb meie haigla teste haigetele inimestele. Lähtume põhimõttest, et haigete ja haiglas olevate inimeste testimisel on see väärtus, et see võib aidata nende inimeste raviplaanide koostamisel ja ravitaktika otsustamisel.

Me ei pea praegu mõistlikuks testida inimesi, kellel on leebed haigusnähud, sest ei tohi unustada, et koroonaviiruse kõrval on terve hulk teisi viirusi, mis samuti ringlevad. Seetõttu teeme koroonaviiruse teste vajaduse kohaselt. Meie valmidus on teha päevas nii palju teste, kui vajadust on. Mingit ootejärjekorda ei ole, sissetulnud proovid testitakse samal päeval ära. Oleme praegu reaktiiviga varustatud sellise arvestusega, et suudame prognoositava vajaduse ehk kuni kaks nädalat testide puhul katta.

Terviseamet töötab praegu ka uute stsenaariumide kallal, kuidas tagada piisav testimise võimekus Eestis.

Tarmo Bakler: Meie haiglal on küll testimise võimekus, kuid enamik testimisi viiakse praegu läbi ikkagi Tallinnas, kui proovi võtjaks ei ole Ida-Viru keskhaigla. Haigla võimekus on mõeldud eelkõige haiglas olevate inimeste, mitte elanikkonna masstestimiseks.

Aga kui inimene tuleb teie haigla EMOsse ja ütleb, et tal on palavik, köha ja ka kerged hingamisraskused juba, kas saadate ta tagasi ja ütlete, et ei kontrolli teda?