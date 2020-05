Aleksei Naumkin: las igaüks jääb oma liistude juurde

Naumkin rääkis 29. aprillil toimunud vallavolikogu hariduse- ja noorsookomisjoni istungil et vallavalitsusel on olemas nii plaan A kui plaan B, kuid polnud nõus nende plaanide sisust rääkima, süüdistades komisjoni liikmeid poliitika tegemises. Aleksei Naumkini soovil avaldab Põhjarannik tema vastuse muutmata kujul täies mahus.

Sünnivaludes vaevlev otsus Jõhvi Põhikooli asenduspinna osas - või las igaüks jääb oma liistude juurde?

Oma eelmises kommentaaris Jõhvi Põhikooli edaspidise saatuse osas (seoses uue maja ehitamisega ning asenduspinnale koolimisega) rääkisin selles küsimuses valitsevatest emotsioonidest ning pingedest.

Ei olnud vaja kaua oodata, ja kohal nad ongi. Seetõttu leian vajalikuks veelkord lahti seletada asjaolusid ning protsessi kronoloogiat, et liikuda emotsioonidest tegudeni.

Vahu ajamise asemel paluksin rahuneda ning võtta kuulda mõistuse häält.

Vallavalitsuse ründamisest on saanud tavapärane praktika, aga suheldes paljude meie valla inimestega, kelle hulgas on ka palju lapsevanemaid, usun, et nende seas on väga palju mõistlikke inimesi, kes näevad vahet poliitilise võistluse ning reaalelu vahel. Aga mis siis teha, ka opositsionäärid ei taha volikogu liikmete hüvitisest ilma jääda ning peavad millegagi tegelema, saan inimlikult neist aru.

Jõhvi Põhikooli erakorraline hoolekogu koosolek leidis aset ning lauale tulid esimesed variandid võimalikest asenduspindadest, samuti said sõna lapsevanemad, kes rääkisid suud puhtaks varem pakutud variantidest, rõhutan, just variantidest, millest rääkisin ka oma eelmises artiklis antud teemal.

Lapsevanemad andsid selgelt mõista, et nemad on teise vahetuse vastu ning vallavalitsus austab nende seisukohti. Samas siinkohal tahan siiski märkida, et seaduse silmis kooli hoolekogu võib oma arvamuse esitada, kuid otsuse teeb siiski kooli pidaja ning kooliga seotud protsessi juhib ka koolipidaja koostöös kooli juhtkonnaga ning hoolekoguga, mitte teistpidi.

Sellepärast leian, et õige oleks kui kooli kolimise osas usaldame spetsialiste ning süüdistuste ning survestamise asemele keskendume konstruktiivsele koostööle.

Viimasel ajal on sõna survestamine vallavalitsuse suhtes kõlamas aina tihedamini. Minu arvates pole vahet, kas tegemist on poliitilise või füüsilise nähtusega, aga survestamine vajab reeglina jõudu, mitte mõistust. Hea ja mahlakas venekeelne vanasõna nii räägibki "Jõud on, mõistust pole vaja". Samas, kuhu jõuame, ilma mõistuseta?

Tulles Jõhvi Põhikooli teema juurde on tuli üheks võimalikuks variandiks päevakorda plaan paigaldada Viru tn 5a maja juurde moodulmajad, mille maksumuseks on paigaldamise ning üürimisega seotud kulutustena vaja planeerida rohkem kui 600 000 eurot, lisaks nii Viru tn maja kui ka Päikesekiire keskuse (kus jätkavad õpinguid HEV õpilased) üüri ning muude kulutuste katteks vajalikud summad.