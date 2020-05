Kaks kuud silmitsi surmaviirusega

Kas praegu enam pole kahtlust, et Alutaguse hoolekeskuses võib olla keegi veel haige?

Patsientidele peale vaadates üldse ei ütlekski, et nad haiged on, võrreldes sellega, mis algul oli, kui inimesed olid 40kraadises palavikus, kellel kõht lahti, kes oksendas jne. Esimesed juhtumid olid kõige raskemad. [Praeguseks on hoolekeskuses COVID-osakond suletud ja asutus kuulutas end viirusevabaks − E.K.]