Sel teisipäeval juhendas Iisaku tüdrukuid Eesti naistekoondise endine peatreener Andrei Ojamets, kes on nüüd ametis Audentese spordigümnaasiumis.

"Kuidas ma sain neile öelda, et jätke nüüd ja ärme tee!" meenutas seni põhiliselt korvpalluri ja korvpallitreenerina tegutsenud Jaanus Liivak seda, kui Iisaku tüdrukud tulid poolteist aastat tagasi jutuga, et ta võiks neile ka võrkpalli õpetama hakata. Nüüd on Iisakus selle spordialaga hoopis suuremad plaanid.