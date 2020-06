NÄDALA KUJU − Pargi keskus

Viimastel nädalatel on arendajate ja vallavõimu suhted selle keskuse pärast aina rohkem krussi keeranud. Üksteisele läkitatakse tigedaid kirju, kus osapooled väidavad, et teine teeb neile liiga.

Paraku ei ole toimuvas väga palju üllatavat. Kui midagi on kord juba kohalikku poliitikasse tõmmatud, siis seda on sealt välja tirida keeruline. Nii kaua, kui ollakse poliitikas ühes paadis, on kõik justkui hästi, kui aga kohaliku võimu jagamisel lähevad suusad risti, siis kipuvad selle "maavärina" tõuked ulatuma ka muudesse valdkondadesse.