Eelmisel nädalal terviseameti kriisistaabi hädaolukorra ajutise meditsiinijuhi kohalt vabanenud doktor Arkadi Popov tõdeb, et Eesti tervishoiusüsteemi jaoks on koroonaviiruse kriis olnud kui reaalsete patsientidega õppus, millega on hästi hakkama saadud.