Ida prefekt: Lihula juhtum sunnib tõhustama relvaomanike kontrolli

Juuni algul vapustas ühiskonda Lääne-Eestis Lihulas aset leidnud juhtum, kus relvaluba ja legaalseid relvi omav 32aastane Mikk Tarraste avas tule tavainimeste pihta, tappes kaks täiskasvanut ning haavates kaht väikest last. Põhjarannik uuris Ida prefektilt Tarvo Kruubilt, kui seaduskuulekad on Virumaa relvaomanikud ning millised on kontrollimehhanismid, hoidmaks ära relvade sattumist potentsiaalselt ohtlike inimeste kätte.