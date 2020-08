Mihkel Nestor: turismiäri on püsinud elus tänu kaasmaalastele

Mõõtes koroonakriisi majanduslikku mõju eri majandussektoritele, on turism olnud kahtlemata üks suurematest kannatajatest. Ka nüüd, mil vähemalt Euroopas on suurem osa reisipiirangutest kadunud, leiavad esimesed julged reisisellid eest postapokalüptilisi pilte tühjadest randadest ja hüljatud turismiatraktsioonidest, mis tavapäraselt augustikuisel tipphooajal rahvast lookas oleksid.

Kuigi Eestit ei saa võrrelda massiturismi sihtkohtadega, nagu Pariis, Veneetsia või Santorini, võime samasugust hõngu tunda ka näiteks Tallinna vanalinnas, kus ristlusturistide hordide asemel liiklevad üksikud jalutajad. Siiski on sildiga "Ajutiselt suletud" kaetud vähemate restoranide ja hotellide uksed kui mõni kuu varem. Põhjusega: olukord turismisektoris on ilmutamas esimesi paranemismärke.

Statistikaameti eelmise nädala teate kohaselt peatus juunis Eesti majutusasutustes juba 41 800 välisriigist pärit külastajat. Seda on küll kuus korda vähem kui samal ajal eelmisel aastal, kuid eelnevate kuudega võrreldes on tegemist siiski olulise edasiminekuga. Näiteks peatus aprillis siinsetes hotellides väliskülastajaid kõigest veidi üle 1200 ehk ilmselt oleks kogu seltskonna majutamiseks piisanud ka ühestainsast suuremast Tallinna hotellist.

Huvitav pilt avaneb, kui vaadata väliskülastuste muutust turistide päritoluriigi alusel. Valdava osa riikide puhul on turism Eestisse peaaegu täielikult kadunud, moodustades mullustest külastusnumbritest heal juhul 5%. Oluliselt parem on olukord aga Eesti lähiriikidest pärit turistidega. Mõneti ehk üllatavalt on kõige "truumaks" Eestile jäänud lõunanaabrid lätlased. Kui eelmise aasta juunis peatus Eesti majutusasutustes 17 000, siis tänavu 10 000 lätlast. 40protsendiline langus on küll suur, kuid teiste päritoluriikide puhul on see oluliselt suurem. Siinsete majutusasutuste kõige levinum väliskülastaja oli ka juunis endiselt soomlane, kuid kui eelmisel aastal jõudis neid juunis Eestisse üle 80 000, siis tänavu kõigest 20 000.