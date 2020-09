"Kui Johannes Pääsukesele ei antud oma jäädvustusretkedele hobustki kaasa ja päevikus oli kirjas, et öömaja oli raske saada, siis nüüd, sada aastat ja natuke pealegi hiljem, on eemärgiks uurida ja jäädvustada, kuidas see maarahva eluolu siis tänapäeval on, ja tõestada, et selle aja jooksul on inimestes headus pigem kasvanud. Plaan on kohtuda paljude erinevate inimestega, rääkida elust ja ilmast, kui tarvidust, küsida hobusele juua, ja kui veab, siis paluda ka katusealust, kuhu pikali visata," kirjutas Johanna oma Facebooki blogi sissejuhatuseks.