NÄDALA KUJU − Jüri Konrad

Tundub, et Keskerakond, õigemini Martin Repinski, oli vallavanema kandidaadi leidmisega parajalt hädas. Seda kohta pakuti mitmele inimesele, kes aga keeldusid. See on mõningane selgitus ka sellele, miks lõpuks toodi sellele kohale Valgast täiesti tundmatu ja napi omavalitsusjuhi kogemusega mees, kes varem Jõhvi õieti sattunudki pole.