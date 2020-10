Erik Gamzejev: maksumaksja raha eest häälte nurujad väärivad punast kaarti

Samas oli vallavolikogu esimehe kohta sihtivalt Repinskilt ka konkreetne selgitus, mil moel need 1,5 miljonit tulevad: ikka tänu sellele, et Repinski rääkis kaks aastat tagasi sellest peaminister Jüri Ratasega. Ja nüüd ennäe: piiks-piiks, raha tulebki ...

Kui Jüri Konrad seisis päev varem enne hääletust Jõhvi volikogu liikmete ees, kellest suur osa nägi teda esimest korda, siis ei kõnelnud ta oma plaanidest Jõhvi juhtimisel, vaid kuulutas esimese asjana, et Keskerakonna juhitav valitsus eraldas Jõhvile jalgpallihalli rajamiseks raha.

Repinski ei häbene raasugi panna oma kaela loorberipärgi ka nende ettevõtmiste eest, mille kallal on teised inimesed ja paljud eelmised vallavalitsused näinud vaeva aastaid. 44

Iseenesest on ju hea, kui riik hoolitseb selle eest, et Ida-Virumaal saaksid jalgpalliklubid ka tuisu ja pakasega trenni teha. Vastuvõetamatu on aga, kuidas poliitikud kasutavad mõõdutundetult riigi investeeringuid enesereklaamiks ja ehivad ennast võltssulgedega.

Selle jalgpallihalli puhul on oluline teada, et see raha pidi algul minema jalgpalliliidu soovitusel Narva, kus on olemas erinevalt Jõhvist ka meistriliiga klubi. Ent viimasel hetkel toimus vangerdus. Oli läbinähtav, et Keskerakond ei saanud oma erakonna liiget Jõhvi vallavanemaks kandideerima saata tühjade kätega. Kuna ühtegi paremat rahanutsakut kaasa anda polnud, siis kistigi Narvalt see jalgpallihall käest ja ulatati kandikul Jõhvile.

Repinski saab ühtlasi need poolteist miljonit eurot kirjutada otsa kümnele miljonile eurole, mis tema sõnul on juba varem riigieelarvest Jõhvi jõudnud tänu temale. Mida lähemale jõuavad järgmised kohalikud valimised, seda sagedamini ta seda meelde tuletab ja pole kahtlustki, et see summa tema sõnavõttudes muudkui kasvab. Ta ei häbene raasugi panna oma kaela loorberipärgi ka nende ettevõtmiste eest, mille kallal on teised inimesed ja paljud eelmised vallavalitsused näinud vaeva aastaid.

Selleks, et ikka kõik vallaelanikud teaksid, milliste geniaalsete raha väljavõlumise võimetega vallajuhid neil on, tuleb huugama panna kõik viled ja fanfaarid. Pildid ja videod sotsiaalmeediasse! Koroonapandeemia alguses ilmumise peatanud vallaleht (kuna vallavõimudel tuli just siis info levitamise pealt raha kokku hoida) läheb taas kõikidesse postkastidesse. See on viimaste riigikogu valimiste eel äraproovitud käitumismuster. Repinski pani siis vallavanemana oma kangelastegudest pajatava vallalehe maksumaksjate raha eest kaks korda kuus ilmuma. Häältesaak tuli küll loodetust väiksem, kuid siiski piisav, et koht Toompea saalis sisse võtta.