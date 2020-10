Uues spioonifilmis "O2" löövad idavirulased massiga

Serafima Kolodkina on hariduselt baleriin ja töötab Vaba Lava Narva teatrikeskuses produtsendina, aga tema suurim hobi on filmivõtted. Neiu on olnud abijõuks kolmes filmis; sel nädalal kinoekraanidele jõudnud mängufilmis "O2" oli ta casting'u assistent.