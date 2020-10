Vladimir Žavoronkov – maletaja, kes on paljastanud narkomaffiat, pälvis tunnustuse ajalooõpetajana

Maksu- ja tolliameti inspektorina aitas Vladimir Žavoronkov paljastada Narva narkomaffiat, kuid hiljem sunniti ta ametist lahkuma, mille kohta ta ise ütleb, et temaga käituti lurjuse kombel. Kogetud ebaõigluse tekitatud hingehaavu on aidanud tal ravida töö ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana Narva Kesklinna gümnaasiumis. Kolm aastat tagasi valiti Žavoronkov Ida-Virumaa aasta õppijaks, tänavu aga kolme nominendi hulka aasta põhikooli aineõpetaja kategoorias. Ta on kuulunud Eesti maletajate paremikku ning maleliidu juhatuse liikmena seisab selle ala käekäigu eest ka praegu.