Kohtla-Järve Järve linnaosa viimase 30 aasta silmapaistvaim uus avalik ehitis − spordi- ja tervisekeskus − on väliselt justkui valmis. Põhjarannik käis uurimas, mis toimub praegu järgmisel kevadel avatava hoone sees.

Tulevase spordikeskuse sees on endiselt veel ehitustanner, kus on läbisegi tellingud, kaablid, värvipütid ja toimetab kümneid ehitajaid. Hoone siseviimistlus on alles käimas.