Eelmisel reedel avatud poest saab varuda lambalihatooteid, aga letis on esindatud ka sea-, veise- ja linnulihakraam. Jaak Arm näitab ühte uudistoodet: laste rõõmuks tehtud värvilisi kanaviinereid.

"Käisime eelmisel aastal Austrias õppereisil: ühel pool olid sead, teisel pool oli pood. Mulle see süsteem väga meeldis," rääkis Iisaku külje all asuva Lamba ja Roosi talu peremees Jaak Arm, kellel on küll lambad ja lihapood samal pool teed.