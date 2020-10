Terviseameti uus juht Üllar Lanno: parim rohi koroona vastu on mõistlik käitumine

Terviseamet on alates märtsist, mil ka Eestis hakkasid tulema esimesed teated koroonajuhtumite kohta, ühiskonna tähelepanu keskpunktis. Üllar Lanno sattus seda ametit juhtima alates oktoobrist, mil Eesti on osutunud üheks väiksema haigestumusega riigiks Euroopas. Ta möönab, et selles on oma osa õnnefaktoril, kuid pingutab selle nimel, et see nii ka jääks.