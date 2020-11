Koroonasse nakatunud Narva muusik Kirill Smirnov tunneb end kui pidalitõbine

Alustuseks tuleb märkida, et 36aastase Kirill Smirnovi juhtum pole koroonasse haigestumuse ja suremuse üldisel taustal kaugeltki mitte kõige raskem. Noore mehe ja tema abikaasa kasuks räägib lisaks vanusele ka üleüldine tervislik eluviis. Ent läheduses elava konkreetse inimese isiklik kogemus on kasulik selleks, et ka teised realistlikult ette kujutaksid, millega on inimkond pidanud alates tänavuse liigaasta algusest tegemist tegema.