Kohtla-Järve aasta isa Valeri Antonovi pere on üdini musikaalne

Oma võidust teada saanud, ütles Valeri, et see oli temale ootamatu. "Kohtla-Järvel on ju nii palju väärilisi inimesi. Kuid aitäh Ahtme kunstide kooli kollektiivile usalduse eest − nemad minu kandidatuuri esitasidki."

Pojad õnnitlesid Valerit esimeste seas. Ning isa ei varjagi oma uhkust poegade üle. Vanem poeg Aleksandr tegeleb äriga ja on juba ise kolme lapse isa. Dmitri on lõpetanud mereakadeemia, omandanud sadamatöö korraldamise eriala ning töötab rahvusvahelises logistikaettevõttes. Noorim poeg Roman on õigusteaduse magister. Ta on lõpetanud Tallinna ülikooli, töötab kindlustusfirmas ning unistab advokaadiks saamisest. Mitte keegi poegadest ei läinud isa jälgedes, kuid see Valerit ei kurvasta.