35 aastat tagasi Kohtla-Järve polikliinikuks ehitatud, kuid juba varajases eas kroonilisi haigusi põdenud viiekorruseline hoone on läbi teinud põhjaliku ravikuuri: skelett on vana, aga enamik siseorganeid on välja vahetatud, ilulõikuste tulemusena on muutunud ka välimus ja taskus on uus pass, mis ütleb, et uueks nimeks on nüüd "Järve tervisemaja".