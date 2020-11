"Üks kultuuriinimene ütles, et ärge Kreenholmis kõiki kohti korda tehke. Et jääks mingi nurk, kus inimesed leiavad teistmoodi inspiratsiooni," räägib Jaanus Mikk ning kinnitab, et Kreenholm on nii massiivne ja siin seda ohtu ei ole.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik