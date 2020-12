JUHTKIRI Ikka elanike heaolu nimel

Oleks väga ootamatu, kui vallavalitsuse nüüd korraldatavatel konkurssidel ei võidaks need inimesed, kes on ju juba vallavalitsuse poolt neile palgatud.

Tundub, et see oli tööõnnetus, sest nii haledat iseenda lõksukukkumist ei saa ju üheltki vähegi võimukogemusega poliitiliselt jõult eeldada. Rääkida praeguses olukorras ausatest konkurssidest muidugi võib, kuid see pole veenev, veelgi vähem usutavaks muutub see jutt, kui konkursid läbi viidud ja plaanitud inimesed ametis.

Arvestades praeguse võimuliidu habrast ülekaalu, saame ilmselt aga edaspidigi näha, kuidas oma võimu maksumaksja rahaga tsementeeritakse, ostes oma liikmete lojaalsust kas mingite munitsipaalametikohtade, ärihuvide rahuldamise või teenuste tellimisega. See on ettearvatav, sest see kõik on juba olnud ja kahjuks enam isegi ei üllata. Arvestades, et valimisteni on jäänud vähem kui aasta, visatakse Jõhvi valijatele nende enda raha eest ilmselt ka mingeid kiirelt mõjuvaid kompvekke mõne pargipingi, tänavaparanduse või mänguväljaku näol, saateks nagu ikka: "Teeme kõik Jõhvi elanike heaolu nimel!"