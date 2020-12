Kokkade raskekahurvägi katab koduseid pühadelaudu

Iseenesest on juba pisike ime, et umbes saja elanikuga Voka külas elab kaks tippkokka, kelle söögikohad Franzia ja Von Taube valiti tänavu Eesti restoranide paremikku. Aga Indrek Kõverik ja Mihkel Luus on lisaks sellele veel sõbrad, endised õpetajad ja raske muusika austajad. Enne pühi vuhtisid mõlemad teha tellimusel toidupakke, et lukku keeratud Ida-Virumaal ellu jääda.