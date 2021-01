Toitumiskavade üldine eesmärk on õpetada, kuidas tervislikult toituda, kaalust alla võtta, oma enesetunnet parandada jne. Toitumisnõustaja töö põhiliseks eripäraks on individuaalne lähenemine ja kliendikesksus. Iga inimene on ainulaadne, meil kõigil on erisugused kogemused ja harjumused, oma elutempo ja motivatsioon. Rääkimata põhjustest, miks inimesed toitumises tuge ja nõu vajavad. Me elame küll infoajastul ning teadmisi saab ammutada raamatutest, ajakirjadest ja internetist, ent ühel hetkel võib selles teadmiste rägastikus lihtsalt ära eksida. Ja kas kõiki allikaid üldse saabki usaldada?