Fosforiit ja haruldased muldmetallid − kas alternatiiv põlevkivitööstusele?

See potentsiaal on olemas. Ka kõrgepalgaliste töökohtade vajadus on täiesti selgelt olemas, sest need tööstused nõuavad väga kvalifitseeritud inimesi alates uuringufaasist kuni tehnoloogia arendamise ja tootmiseni. Haruldaste muldmetallide ja fosforhappe tootmine nõuab väga kõrge haridusega, väga kvalifitseeritud inimesi mäetööstuses ja keemiatööstuses.

Ma olen seda ka varem öelnud, et tegelikult nende inimeste ressurss ja potentsiaal on Virumaal olemas. Nii et selle koha pealt on vastus jaatav.

Milline on ajaraamistik? See sõltub väga paljudest asjaoludest, alates sellest, millised on käimasolevate uuringute tulemused. See sõltub majandusanalüüsist, mis tehakse pärast nende uuringute valmimist, kui on selgunud esialgsed varud.

Kas võib öelda, et pärast varude selgumist ja kaevandamise kasuks otsustamist kulub umbes 15 aastat selleks, et kaevandus jõuaks täisvõimsuseni?

Ei, ei ole päris niiviisi. Tegelikult see ajavahemik, mis kulub maavara avastamisest kuni kasutusele võtmiseni − kaevandamise ja rikastamise, kogu tootmisprotsessi käivitamiseni −, oli veel viiskümmend aastat tagasi kakskümmend, kolmkümmend aastat. Kui minna ajaloos kaugemale, siis kauemgi.

Tänapäeval on jõutud selleni, et see aeg sõltub turu olukorrast. See võib olla 10-15 aastat, väärismetallide puhul isegi vaid viis aastat. Aga tahan väga rõhutada, et see ei ole ainult kaevandamise küsimus. See oleks kuritegu, kui me ainult kaevandame ja selle toorme siit kuhugi välja veame.

Siis me oleksime Kesk-Aafrika, siis me oleksime Kongo või mingi Ladina-Ameerika riik. Me ei taha seda ju olla, eks ole?

Kahtlemata! See ei ole see tee, mida mööda me peaksime minema. Me räägime ikkagi maksimaalse lisandväärtuse saamisest, maksimaalse väärindamise teed minekust ja see tõepoolest paraku ei ole realiseeritav viie aasta jooksul. Kümme-viisteist aastat tundub optimistlik, ütleme niiviisi, et selle ajaga on seda võimalik realiseerida.

Fosforiiti, graptoliidiargilliiti ja kõiki neid kivimeid, mis selles kompleksis on, uuriti juba 1980. aastatel. Uuriti ka 1970. aastatel. Kas haruldaste muldmetallide puhul on nendest uuringutest midagi kasu või nendest uuringutest ei ole haruldaste muldmetallide kohta midagi eriti võtta?

Ei saa niiviisi öelda, et töö, mis on aastakümneid tagasi tehtud, on praegu kasutu. Kui me räägime näiteks Eesti fosforiidi uuringutest, tuleb rõhutada, et praegu on Eesti geoloogiateenistus riigi ülesandel taas käivitanud fosforiidiuuringud, aga eesmärk ei ole alustada nullist. Need on kontrollpuuraugud, et täpsustada tollaste uuringute tulemusi.

Küll on vahepealsetel aegadel kõvasti muutunud analüüsitehnika. Meil on nüüd palju paremad võimalused täpsemaks analüüsimiseks, et täpsustada sisaldusi. Me võrdleme neid andmeid, mis on vanades uuringuaruannetes, oma praeguste tulemustega. Mõnede elementide sisaldused langevad suurepäraselt kokku, aga just haruldaste muldmetallide puhul on tulemuste erinevused märgatavad, mis on täiesti mõistetav.