Kust pärineb Virumaa nimetus?

Mõnedki Virumaa kohanimed tekitavad mõtteid, et pärinevad tolle lahknemise eelsest ajast. Näiteks otse Narva maanteel paikneb Varja küla − erinedes sõnast "vadja" vaid ühe hääliku võrra. Mis on üldse häälikute D ja R vahe? Kui neid pikalt hääldada, siis on seda märgata, aga kui võimalikult lühidalt läbi ajada, on nende erinevus null. Mu tagasihoidlikul tähelepanekul kipub nende praktiline eristamine just meie nohuses kliimas kergesti kaduma.