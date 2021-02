Mihhail Pitjem on ettevõtja, kes tegutseb mitmes ärivaldkonnas. Umbes kaks aastat tagasi hakkas ta remonti tegema ning sattus silmitsi tõsiasjaga, et heade spetsialistide leidmine on tavainimesele väga keeruline ülesanne. Ta arutas seda oma sõbra Paveliga ning nad jõudsid järeldusele, et oleks hea, kui oleks selline teenus, mis võimaldaks ühtedel inimestel leida lisatööd, teistel aga kedagi, kes oleks valmis tasu eest mõnd vajalikku teenust osutama.