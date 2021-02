Virumaa 33. kirjandustäht: “On kuu kui kuldne laev”

Kaheksa väärika nominendi seast tõusis Juhani Püttsepa "On kuu kui kuldne laev" esile kui teos, mis käsitleb imelise lihtsuse ja soojusega lastekirjanduses seni vaid põgusalt puudutatud paadipõgenike teemat ning mida loevad kaasaelamisega nii lapsed kui ka täiskasvanud.

Tõsteti esile, kui lihtsalt, kuid vähimagi lihtsustuseta, kargelt ja soojalt kirjutab Juhani Püttsepp traagilistest sündmustest ajaloos, mis muutsid paljude perekondade elukäiku. Hindajate sõnul on see raskel teemal tundlikult ja emotsionaalselt mõjuvalt kirjutatud raamat, mis kõnetab lapsi ja on neile mõistetav.