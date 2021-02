KÜ Sinivoore 13 juhatuse liige Jelena Mutonen märgib, et sageli kiruvad inimesed linnamajandusteenistusi, sest nende meelest ei tule nood oma kohustustega piisavalt hästi toime. "Küll ei korista nad korralikult, ei puhasta, ei pühi ega pese... Kuid me näeme ja hindame siiski meie hoovide puhtuse eest hoolt kandvate kojameeste jõupingutusi ning oleme neile väga tänulikud," lisab ta. "Meie majas on majahoidja Ljubov Potejenko. Ta on selles töös alles algaja ning tänavune suur lumehulk on talle omamoodi väljakutse, ent ta tuleb sellega suurepäraselt toime."