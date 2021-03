Kuidas Heli Läätse käe all lauljaks õppinud noormehest sai Kiviõli linnapea ja riigikogu liige

Tiit Kuusmik ei taha otse öelda, et poliitikaga on tal lõplikult kõik, kuid tunnistab, et tema aeg seal on ilmselt läbi. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Tiit Kuusmik on Ida-Virumaa veteranpoliitik, kes karmidel 1990ndatel ja hiljemgi juhtis Kiviõli linna ning on olnud pärast kahes riigikogu koosseisus. Vähesed teavad, et Tiit Kuusmiku kõrval oleks meil võinud olla ka tuntud ooperilaulja Tiit Kuusmik, kui armastus poleks sundinud teda muusikarajalt kõrvale astuma ja hoopis kehalise kasvatuse õpetajaks õppima ning kodulinna naasma. Praeguseks on poliitikaveteran aktiivsest tegevusest tagasi tõmbunud, kirjutab üles mälestusi ning ootab koroonaaja lõppu, et saaks bändiga taas lavale minna.