Ei ole seni eriti mõjutanud. Peipsi ääres käib aktiivne elu kolmel suvekuul, miinus vihmased päevad. Peipsi ääres elamise kunst seisneb selles, et kolme kuuga tuleb teenida terve aasta elamise raha. Ma ei nimetaks seda isegi äriks, see on pigem elustiil, sageli kogu pere oma. Tuleb arvestada, et suvel on käed-jalad kogu aeg tööd täis. Peale vallaametnike ja nende, kes püsivalt linnas tööl käivad, ei saa Peipsi-äärsed elanikud aasta ringi tööd teha.