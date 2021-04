Reaalsus on, et eesti keelt õppida ja harjutada soovijaid on väga palju. Õppija vajadus on suurem kui eestikeelse toetaja vajadus. Seetõttu on ka harjutada soovijaid rohkem kui mentoreid.

Me oleme väga tänulikud nendele inimestele, kes on tulnud nii keerulisel ajal eesti keele mentoriks, ja samuti nendele keelehuvilistele, kes on usaldanud mentorid ennast juhendama. Kumbagi panust ei saa alahinnata: see on ikkagi väga suur julgus küsida abi ja nõu ning olla valmis selliseks suhtlemiseks.

36 emakeele kõnelejad Keeleharjutajate seas on kõige enam vene emakeelega inimesi, aga esindatud on ka portugali, gruusia, hispaania, urdu, ungari, türgi, kurdi, armeenia, norra ja paljud teised keeled − kokku 36 keelt. Ave Landrat toob näiteks ühe sakslase, kellel oli nooruses Eestis kirjasõber, kes nakatas ta eesti keele vaimustusega. "Saksamaal oma Saksa elu elades on ta nii suur Eesti fänn, et soovis ka keelt harjutada." Suur huvi keelesõpruse vastu on ka nendel, kes on hiljuti Eestisse saabunud.

Keelesõprade paarid ütlevad, et see on palju rohkem kui keeleõpe.

Ennekõike võtab vahetu suhtlus maha hirme ja annab julgust eesti keeles rääkimiseks. Lisaks saad seeläbi oma naabrist paremini aru. Isegi kui sellest ei tule sõprust, saad aru, mida naaber mõtleb ja mis on elus tema väärtused. Selles on ju ka kummardus eestlaste ees, kui nende emakeelde suhtutakse sellise lugupidamisega ja tahetakse seda omandada.

Harjutaja kasu on selge, ta lihvib oma keeleoskust. Mida võidab sellest vabatahtlik mentor?

Üks inimene ütles: "Mul on ju selleks kõik oskused olemas, eesti keel on minu emakeel. Ja ma saan näpistada ühe tunni või ka kaks nädalas, et pakkuda kellelegi seda, mida tal on keeruline muidu leida ja mis muudab tema elu paremaks. Ja see teeb enesetunde ikka väga toredaks!"

Minagi võtsin sel kevadel kaks keelesõpra. Esiteks see on nii äge. Teiseks on keeleharjutajatega vestlused minu puhkus. Ma ei taha kuhugi Egiptusesse sõita. Pärast vestlusi on tunne, nagu ma oleksin kusagil ära käinud: astud välja omaenda rutiinist, kuulad teise inimese tegemisi ja hindad selle kõrvalt enda omasid. See tunne on tegelikult mõnus, kui oskad ja saad midagi teisele õpetada.