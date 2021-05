Oli erisuguseid mõtteid selle kohta, miks ta ei edene ja kuidas seda paremini edendada. Näiteks üks mõte oli see, et idavirumaalased kuulavad väga hästi oma tööandjaid ja kui korraldada vaktsineerimist ettevõtete kaudu, saaks seda paremini teha. Praegune mure on ju selles, et püüame vaktsineerida vanemaealisi, kellest suur osa ei tööta. Aga kui me liigume edasi vaktsineeritavate vanuserühmadega, siis oleks see ehk hea võimalus.