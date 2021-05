Loodusemees Juhan Lepasaar saab täna 100aastaseks

1994. aastal tegi temast filmi "Kandlekuusk" Eesti tuntuim loodusfilmide autor Rein Maran. Filmimehe sõnul äratasid tähelepanu Lepasaare vahetu tunnetusega kirjutatud looduslood. "Tema tekstid olid karged, loodustaju mõneti isegi valus, aga ei saa öelda, et sentimentaalne. Filmimise ajal õppisin tundma keerulise elusaatusega huvitavat inimest, kes elab sügava mõistmise ja austusega looduse vastu. Tudulinna kant tundub ürgne, metsa- ja rabarikas, jõulise loodusega, mida Juhan on ka suure lugupidamisega kirjeldanud," märkis Maran.

"See on mulle nagu jumalast antud," ütleb Juhan Lepasaar oma loodusehuvi kohta. "Me siin metsade sees... Isa oli mul kõva loodusemees ja jahimees, tema rääkis neid jahijutte ja loodusejutte ja eks see jäi poisikesele kõik meelde."