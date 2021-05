"Nüüd on otsused tehtud ning järgmise aasta suve lõpuks on keskväljakul hoopis teistsugune ja kenam nägu," kinnitas kinnisvarafondi East Capital Ida-Viru regiooni juht Anneli Mänd, märkides, et platsi ümberehitamine algab järgmisel kevadel.