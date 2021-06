Koalitsioonis Keskerakonda esindav Martin Repinski ütles esmaspäeval, et ei tea veel, kas uus võimuliit valimisteni jäänud neljaks kuuks üldse mingit koalitsioonilepet sõlmib. "Selge on, et kui see tuleb, siis saab see olema lihtsalt formaalsus," viitas ta asjaolule, et midagi suurt selle ajaga nagunii ette võtta ei jõuta.