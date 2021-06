Festivali ühe korraldaja Salme Kulmari sõnul on eriti Kohtla-Järvel avaralt ruumi loomingu jaoks. "Suurepärane arhitektuur, mis inspireerib looma, ja majad, mis igatsevad värvi. Meie festivali eesmärk on muuta kohalikku keskkonda köitvamaks ja näidata, et kui selleks on tahtmist, siis pole seda kuigi keeruline teha. Loodan, et innustame idavirulasi parandama oma elukeskkonda. Sellele viitab näiteks seegi, et linnaelanikud soovisid nii mõneltki kunstnikult, et nad tuleksid ka nende kodu kaunistama. Me püüdsime nii juhtidele kui ametnikele levitada ideed, kuidas kujundada linna nägu.