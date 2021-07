AveNue annab bändi 25. sünnipäevaks välja uue albumi

AveNue liidri Vladimir Tšerdakovi sõnul seisab asi praegu plaadi kaanekujunduse taga. Sellega tegeleb kunstnik-karikaturist Andrei Mokijevski, kes on kujundanud enamiku bändi varasematest albumitest. On lootust, et täielikult kujundatud uus plaat "Четвертак" näeb juulis ilmavalgust nii digitaalsetel muusikaplatvormidel kui väikese tiraažina ka laserplaatidel.