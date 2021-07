Me kuuleme juba peaaegu veerand sajandit, kuidas riik tegeleb Ida-Virumaal tööpuuduse probleemiga, aga kui vaatame otsa arvudele, siis tekib paratamatult tunne, justkui oleks tegu sõelaga vee kandmisega. Ida-Virumaal on praegu töötuse tase 12,5, Eestis keskmiselt 7,6 protsenti. Suur vahe on isegi tabeli tagumises otsas Ida-Virumaa kõrval oleva Valgamaaga, kus tööpuudus püsib alla kümne protsendi.

Vale on seniseid pingutusi asjatuks tembeldada. Kui neid poleks tehtud, oleks seis veelgi hullem. Aga ilmselge on seegi, et olukorra tuntavaks pööramiseks on tarvis riigil teha hoopis tõhusamaid samme. On vaja suuremaid toetusi mitte töötutele, vaid ettevõtetele, kes vajavad töötajaid ja on valmis neid välja õpetama, et nad suudaks maksta palka, mis motiveeriks inimesi tööl käima, aga mitte toetustest elama. Või siis maksusoodustusi ja mõjusat investeeringutoetust.