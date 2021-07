Vaktsineerimise teema sobis ka, sest kõik räägivad sellest. Olen ise vaktsineeritud ja koroona läbi põdenud. Igaühel on oma põhjused, miks nad vaktsineerivad või mitte. Mina otsustasin vaktsineerida, sest mul on eakad vanemad ja ma ei tea, kas inimesed, kes tulevad meie vastuvõtule, on vaktsineeritud või mitte. Mina otsustasin end kaitsta.

Ükskord sain hariduse teema, aga mina ei ole õpetaja ja ma ei tea, millist täiendusõpet õpetajad vajavad. Oskasin vaid öelda, et õpetaja peab olema oma õpilastele eeskujuks. Kõik. Avaliku halduse või õiguse teemal võin aga pikalt rääkida. Näiteks korruptsioonist: võin seletada, mida see tähendab, milles seisneb, mida on vaja teha, et korruptsiooni välja juurida jne.

Rääkimise osa, eriti kui saan vestluspartneriga vaielda. Viimati oli teemaks reisimine koroonapandeemia ajal. Paariline ütles, et reisides saab kohtuda inimestega, laiendada silmaringi. Mina ütlesin, et praegu tasub reisida interneti kaudu: võin istuda turvaliselt oma kodus ja vaadata ringi Louvre`i kunstimuuseumis.

Eesti keele tasemeeksam pole keerulisem kui prantsuse või hispaania keele eksam

"Keeletasemete nõuded on Euroopas samad keelest olenemata ja keeleeksamid koostatakse ühtsetel alustel," selgitab haridus- ja noorteameti testide ja uuringute korraldamise büroo juhataja Auli Udde (pildil).

Kui palju on neid, kes on keeleeksamil rohkem kui kümme korda läbi kukkunud?

FOTO: Erakogu

Eesti keele tasemeeksam mõõdab keeleoskuse taset. Pole päris õige väita, et eksamil on läbi kukutud. Õige on, et inimese eesti keele oskus ei vasta veel soovitud keeletasemele. Vastav keeletase on saavutatud, kui eksaminand on saanud võimalikust punktisummast vähemalt 60 protsenti.

Aastatel 2018-2020 oli eesti keele tasemeeksamitel kümme ja enam kordi käinud inimesi kokku 59, neist 26 tasemel C1, 21 tasemel B2 ja 12 tasemel B1.

Mis saab kõige sagedamini komistuskiviks?

Tasemeeksamil mõõdetakse nelja osaoskust: kirjutamine, kuulamine, lugemine ning rääkimine. Eksaminandil võib vajakajäämisi olla ükskõik millises neist. See, kellel on rohkem suhtluskogemust, on tugevam kirjutamises ja rääkimises. Need, kelle keelekasutus on passiivsem, saavad parema tulemuse lugemis- ja kuulamisosas. Eksami sooritamiseks ei tohi ühegi osaoskuse tulemus olla null punkti.

Mida soovitate eksamil püsikäijatele, et nad jõuaksid positiivse tulemuseni?

Soovitame keeleõppijal lugeda eestikeelset aja- ja ilukirjandust, kuulata raadiost uudiseid, vestlussaateid ning loenguid, vaadata telesaateid ning rääkida eesti keeles nii palju kui võimalik. Samuti tunda huvi Eesti kultuuri ja riigi vastu, olla kursis sellega, mis ühiskonnas toimub. Eksamil käimine üksi ei saagi keeleoskust parandada.

Kas juhtub ka, et inimene järjest ebaõnnestub ja lõpuks lööbki käega?

Eesti keele tasemeeksami sooritamine on inimese otsus ning sõltub eelkõige tema motivatsioonist ja vajadusest.

Kuna eesti keele tasemed vastavad Euroopa keeletasemetele, ei saa ilmselt meie eksamite koostajaid kiuslikkuses kahtlustada. Eesti keele oskust tõestada pole ju keerulisem kui prantsuse või hispaania keele oskust?

Eesti keele tasemeeksamid on korduvalt edukalt läbinud Euroopa keeletestijate ühenduse (The Association of Language Tester in Europe) ALTE auditi ning on sarnaselt suuremate Euroopa eksamikeskuste eksamitega ette valmistatud ja läbi viidud parimaid testimispraktikaid järgides. Eksamitel on ALTE kvaliteedimärk.

Keeletasemete nõuded on samad keelest olenemata ning kirjeldatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis, mis annab ühtse aluse keeleeksamite koostamiseks.

Kas aeg-ajalt muudetakse eksameid lihtsamaks või keerulisemaks?

Eksamite raskusaste on iga kord sama ja seda kontrollitakse iga eksami järel. Aeg-ajalt vahetatakse ülesandetüüpe, ajakohastatakse eksami vormi, kuid see ei mõjuta eksami raskusastet.

Mõnele eksamitegijale tundub, et hindajad võinuks punkte heldemalt jagada, ja esitab vaide. Kui suur osa vaietest rahuldatakse?

2019. aastal esitati vaie C1-taseme eksamitulemusele 40 korral, neist ühe tulemus muutus vaide menetlemise tulemusena. 2020. aastal esitati vaie C1-taseme eksamitulemusele 37 korral, neist nelja tulemus muutus.

Tasemeeksamite hindajad on suure kogemusega oma ala professionaalid, hindamisprotsess on läbi viidud korrektselt ja vastavalt juhendile ning enamasti pole vaidekomisjonil põhjust vaiet rahuldada. Vaideotsuse tegemiseks hinnatakse kogu eksamitöö uuesti.