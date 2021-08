Mingil määral loeme end isegi privilegeeritud grupiks, olles tänulikud pensioni eest, mis iga kuu eakate arvele laekub või neile kätte toimetatakse. Piiriülesed "sõbralikud" meediakanalid küll hooti pingutavad, et tuletada meile meelde, et meie pensionid on euroliidus nigelamate seas ja vaktsineerimine tuleb kõne alla vaid Sputniku vaktsiiniga. Hakka või uskuma, et kõik, mis tuleb Euroopast, on saatanast. Kuid nende pingutused on enamasti kurtidele kõrvadele.