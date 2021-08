Vallavalitsuse projektijuhi Jevgeni Korniltsevi sõnul tuleb promenaadil paigaldada veel tänavamööbel ja teha asfalteerimistöid. Staadionil on jooksurajad juba joonitud, jalgpallivälljakul on paigaldatud pool eelkasvatatud murust. Algab tribüüni püstitamine.

Korniltsev loodab, et jooksmiseks saab hakata staadioni kasutama juba septembris. Jalgpalliväljakul vajab muru aga juurdumiseks poolteist kuud.

Uue põhikoolihoone nurgakivipanek on kavandatud 16. septembriks. Selleks ajaks on Korniltsevi sõnul loodetavasti paigaldatud juba ka esimene vahelagi. 510 õpilasele mõeldud koolimaja peab valimima järgise aasta suvel. Selle ehitus läheb maksma üle 7,4 miljoni euro, mis on 1.3 miljonit enam kui vallavalitsus plaanis.