"Mingi missioon peab oma külas elades olema. Vahel peab maksu maksma ka selle eest, et siin külas elad," muigab Jaak Arm, kes pakub Iisaku mõisapargis külalistele lambalihast tehtud pilaffi. "Äri see ei ole, aga tore on rahvaga koos olla. Kui veel puhkpillid ka mängivad, siis on eriti hea."