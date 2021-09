Narva-Jõesuu veekeskuse ehitus on lõppjärku jõudmas: seitse liumäge, tehisjõgi ja lastele mõeldud atraktsioonid on juba ohutustesti läbinud. Kuurortlinna ärimehed loodavad, et see meelitab siia rohkem puhkajaid, keda siin ikka veel napib, juulikuu ehk välja arvatud.