Vallo Reimaa: pingutame, et Jõhvi võim ei vajuks taas sohu

Äsjastel valimistel Jõhvis valijate kõige suurema poolehoiu osaliseks saanud Vallo Reimaa on viimase kuu jooksul peaaegu iga päev sõitnud Jõhvi ja Tartu vahet. Et päeva esimeses pooles juhtida direktorina Tartu Tamme kooli, õhtupoolikul aga päästa Jõhvi võimu sellest soost, kuhu ta viimastel aastatel on langenud.