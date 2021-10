Kui pere kodune keel on vene keel, aga laps käib eesti lasteaias või koolis, siis kas vanemad peaksid temaga eesti keeles suhtlema?

Toila lasteaia Naerumeri direktor Leena Tukkia: Võin tuua näite vanemast, kes lasteaia territooriumil räägib lapse ja õpetajatega eesti keeles. Ta on avatud, õpib ka ise keelt ja näen, et tema eesti keele oskus on kolme aasta jooksul arenenud. Jah, vahel tuleb eesti keel vigadega, aga loeb tahtmine. Lasteaed on see koht, kus ka meeskond toetab.

Isegi kui laps kuuleb, et õpetaja räägib perfektset eesti keelt ja ema ütleb vahel valesti, siis ta teeb vahet, mis on õige ja mis vale.

Minu arvates ei ole sellele küsimusele "jah" või "ei" vastust. See sõltub sellest, kas vanem tahab keeleliselt areneda või jääb oma tasemele, aga nõuab ainult lapselt: "Sa pead õppima!"

Kuidas saavad vanemad toetada keelte õppimist kodus?

Leena Tukkia: Kas või küsides: "Milliseid uusi sõnu sa täna eesti keeles õppisid? Mida te täna tegite ja mida sa avastasid?" Sest kui vanem tunneb huvi, siis toimub areng. Oleks tore, kui õpetajad nõustaksid vanemat. Kogenud õpetajale on kommunikatsioon ja tagasiside loomulikud, aga vanem ei pruugi ise selle peale tulla.

Narva Vanalinna riigikooli õppealajuhataja Krista Juhkov: Isegi kui lapsevanem ei oska keelt, siis on väga palju võimalusi, mida ta saab kodus oma lapsele pakkuda: lülitada sisse eestikeelse multika, lasta lapsel lugeda eestikeelset raamatut ja jutustada. Isegi kui vanem ei oska kontrollida ega saa kõikidest sõnadest aru, las ta vähemalt kuulab. See on üks viis last motiveerida.

Narva eesti keele maja õpetaja Sandra Vellevoog: Võti on spontaansuses. Päris niimoodi ei saa, et istume õhtul köögilaua taha ja hakkame peale: "Noh, milliseid sõnu sa täna õppisid ja mida sa nüüd oskad või ei oska?" Aga vabas õhkkonnas, näiteks pargis jalutades võib küll küsida: "Kuule, kas sulle tuleb meelde, kuidas see puu on vene ja eesti keeles?" Arvan, et spontaansed hetked viivad paremini sihile.

Mitmekultuurilise hariduse spetsialist Annika Vorobjova: Kindlasti tasub vanematel jälgida oma suhtumist eri keeltesse ja kultuuridesse, filtreerida oma arvamusi ja mõtteid. Laps võtab kui svamm kõike enda sisse. Mida me tahame reaalselt oma lapsele edasi anda ja mida me tahame, et laps oma mõtteviisina ka edasi viiks? Väga raske on õppida keelt, kui me seda vihkame.