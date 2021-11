Eduard Odinets on ligemale veerand sajandit Kohtla-Järve volikogus naasklina torkinud keskerakondlikku linnavõimu, nüüd lõpuks on tal tekkinud võimalus käärida käised üles ja teha ise paremini. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ligemale 25 aastat järjest Kohtla-Järve linnavõimu esiopositsionäärina kritiseerinud Eduard Odinets saab nüüd võimule pääsedes näidata, et pole üksnes jutupaunik, vaid oskab ise paremini seda linna tüürida. Tingimused selleks on kõike muud kui soodsad: ta peab liidrina koos hoidma nelja osapoolega koalitsiooni, kel on veerand sajandit Kohtla-Järve linna valitsenud Keskerakonna ees volikogus vaid ühe hääle suurune ülekaal.