Mihkel Luus: "Von Taube ei ole tavaline restoran"

"Kui siseneda Ida-Virumaale lääne poolt, siis ei saa jääda märkamata iidne linnusehoone Purtses. Seal tegutseb Taube Catering, kes on andnud tugeva tõuke Ida-Virumaa kulinaarse sisu arengule," kõlas ettevõtlusgalal Ida-Viru aasta uustulnuka kategooria võitja tutvustus.

"Julgen öelda, et Von Taube ei ole tavaline restoran," tõdes Mihkel Luus. On juhtunud, et külastaja siseneb restorani ja pahandab: "Issand, mis teil siin toimub? Muusika lärmab, vastik, pange kinni!"

"Selle peale ütlen, et aga ma tegingi enda jaoks selle restorani, kus ma saan teha süüa, nagu ma tahan, ja kuulata muusikat, mida ma tahan. Siiamaani töötab," rääkis raske muusika austaja.

Menüü on pidevas muutumises

Mihkel kinnitas, et pakub ausat sööki ega räägi välismaist toorainet kohalikuks. "Paljud ehivad end võõraste sulgedega, à la kohaliku Maali lehmasita peal kasvanud maasikas. Tegelikult kohalikku asja ei saa. Näiteks kala − see võib olla eestimaine, aga mitte otse rannast."

Mis kala sellega siis on, et kohalikku kala ei ole, kui meri loksub kõrval?

"Kokkuostjad viivad vist kõik minema. Vahel tiksub, aga vähe ja stabiilselt kohalikku kala pakkuda ei saa. Peipsi järvest saab ka, on vähemalt eestimaine, kasvanduse kala ma ka ei taha."

Mihklile on oluline, et tooraine oleks kvaliteetne. "Näiteks antrekoot Botswanast − odav ja ülikõva! Aga ütlesin ka kõigile, et ainsad ühised asjad Eestiga on lipuvärvid."

Von Taube menüü muutub palju ja tihti, sest peakokal hakkaks muidu igav. "Pärast jõule muudan jälle, kas või nipet-näpet. Näiteks talvel tellitakse vähem suppe ja rohkem pearoogi."

Kojuvedu aasta ringi

Mihkel teeb hea meelega koostööd teiste kohalike ettevõtetega: kraanist voolab kohaliku pruulikoja õlu, menüükaaned ja kastid tellib ta aga kõrvalasuvast Purtse vineerikojast. Kastidesse pakib Mihkel Von Taube jõululaua.

"Teen suitsulihasülti ja verivorsti, BBQ seakaela või ribi, hautatud punast kapsast sinepi ja meega, pasteeti ja leiba jms. Klassika, aga kõik oma kiiksuga."

Tellijal pole muud vaeva, kui toit ahju soojenema ja peolaud saab tunni ajaga kaetud. Manuaal on ilusti kaasas. Ka see on kiiksuga.

Restoranitoidu kojuvedu töötab nüüd juba aasta ringi, aga suurem tellimuste ralli jääb siiski aasta lõppu. Kui jõulupakid on kohale toimetatud, hakkab Mihkel nuputama, millega katta aastavahetuse snäkivaagen.

"Öeldakse, et vana-aastaõhtul tuleb 12 korda süüa. Eelmisel korral tegin suupistelaua: 12 erisugust suupistet suure plangu peal. Mis sel korral tuleb, ma veel ei tea."