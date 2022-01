Ida-Virumaal tuleb kohaneda olukorraga, kus elanike arv väheneb kiiremini, kui varasemad prognoosid on arvestanud. Ainuüksi nelja haldusreformijärgse aastaga on Ida-Viru kaotanud ligemale 8 protsenti elanikest, see on tunduvalt rohkem kui ükski teine maakond Eestis.