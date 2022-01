On teil õlitöösturina praegu suunurgad kõvasti ülespoole läinud, kui nafta hind on tõusnud viimase seitsme aasta kõige kõrgemale tasemele?

Oleme lähtunud põhimõttest, et kümme protsenti ajast võid tehtuga rahul olla ja 90 protsenti ajast pead mõtlema, kuidas tulevikus edukas olla. Igaüks defineerib edu erisuguselt. Aga iga päev, mil tööd teed, mõtled pigem sellele, et edu oleks ka viie aasta pärast maksimaalne.